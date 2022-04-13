الرباط 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم عن استئناف حركة النقل البحري بين المغرب وإسبانيا بعد حوالي سنتين من التوقف، وذلك بوصول أول باخرة لنقل المسافرين أمس إلى ميناء مدينة طنجة شمال المغرب قادمة من ميناء طريفة بالجنوب الإسباني.وتناولت المباحثات التي أجراها وزير العدل القطري مسعود بن محمد العامري بالرباط مع عدد من المسؤولين المغاربة، التي ناقشت تعزيز التعاون في المجال القضائي بين المغرب وقطر.واهتمت بأجواء التوتر التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أعقاب المواجهات التي اندلعت بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.وتناقلت تأكيد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في صنعاء أن هناك فرصة لتثبيت الهدنة المؤقتة وتحويلها إلى وقف إطلاق نار شامل وصولا إلى تسوية سياسية سلمية.وتطرقت إلى أداء رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب شهباز شريف مساء الاثنين اليمين الدستورية وتعهده في أول خطاب بعد تنصيبه بتحسين الاقتصاد وتعزيز العلاقات مع جميع الدول.وأنبأت صحف المغرب عن إعلان منظمة الصحة العالمية أنها تتابع الإصابات الجديدة بسلالتين فرعيتين جديدتين من المتحور أوميكرون، لتقييم ما إن كانا أشد عدوى أو أكثر خطورة.// انتهى //08:00ت م0049