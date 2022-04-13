مانيلا 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسارتفع عدد الضحايا جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن أول عاصفة استوائية تضرب الفلبين هذا العام إلى 56 شخصا.وقالت وكالة إدارة الكوارث إنه تم انتشال 47 جثة من مدينة بايباي في إقليم ليتي على بعد 599 كيلومترا جنوب شرقي مانيلا؛ حيث ما يزال 27 شخصا في عداد المفقودين.كما لقي شخصان مصرعهما في انهيارات أرضية في بلدة أبويوج القريبة؛ بينما غرق سبعة أشخاص بفيضانات في عدة أقاليم.وبحسب الوكالة و مسؤولين محليين؛ أصيب نحو 200 شخص بجروح جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات بينما فُقد شخص آخر في إقليم دافاو دي أورو.وكانت العاصفة الاستوائية ميجي قد ضربت الساحل الشرقي للفلبين يوم الأحد، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة.// انتهى //08:10ت م0050