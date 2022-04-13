رام الله 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة استشهاد مواطن فلسطيني من الخليل بعد أن أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار عليه بمكان عمله في عسقلان، كما أصيب شابان بالرصاص الحي وتسعة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في طولكرم وآخر في الخليل، أصيب مواطن بكسور جراء اعتداء قوات الاحتلال في قلقيلية وثلاثة آخرين برضوض في رام الله، وإصابة العشرات بالاختناق في طولكرم ورام الله والخليل ، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 23 مواطنًا بينهم صحفي.ونقلت أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن غياب إدانات دولية لإرهاب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تفريط بالقانون الدولي.وأوردت تحذيرات كبير قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش من أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تُشعل فتيل الحرب الدينية وتوقد نارا سيطال لهيبها العالم كله، إذا أقدمت على تنفيذ مخططاتها الشيطانية باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وتدنيسه ومحاولات تقديم القرابين وممارسة طقوس دينية يهودية بحجة ما يسمى "الأعياد اليهودية".ورصدت صحف فلسطين أقوال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن التهديد باقتحام المسجد الأقصى المبارك لذبح القرابين من قبل المتطرفين اليهود بحماية شرطة الاحتلال، إلى جانب التهديد بنشر المزيد من قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، سيؤدي إلى تصعيد خطير لا يمكن السيطرة عليه.// انتهى //08:53ت م0051