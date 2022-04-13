بورت مورسباي 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر مقاطعة نيو بريتين الشرقية شمال شرق بابوا غينيا الجديدة.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد 34 كيلومترا جنوب غرب كوكوبو في المقاطعة، وعلى عمق 146.9 كيلومترات.ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة ما يسمى بالحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادئ وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90 % من البراكين النشطة في العالم.// انتهى //09:00ت م0052