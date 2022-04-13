نابلس 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واساقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عدة بلدات وقرى في نابلس واعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين، فيما أصيب آخرون بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.وأفادت مصادر محلية في نابلس أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيتا واللبن الشرقية وعوريف جنوب نابلس، إضافة إلى المنطقة الشرقية من مدينة نابلس لحماية المستوطنين المقتحمين لقبر يوسف، وأطلقت خلال اقتحاماتها الرصاص وقنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين ممن حاولوا التصدي لهم.ونقلت مصادر فلسطينية عن مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل أن ستة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، أحدهم برصاصة في الصدر ووصفت حالته بالخطيرة خلال المواجهات مع الاحتلال في بيتا جنوب نابلس.وفي نفس السياق، فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في بيتا واللبن الشرقية وعوريف، وعاثت بها خرابا واعتقلت ثلاثة مواطنين من بيتا وهم إسلام دياب ورائد برهم وإيهاب حمايل، فيما اعتقلت الأخوة عمرو وبدر محمود ضراغمة من اللبن الشرقية.// انتهى //09:08ت م0053