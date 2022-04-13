جدة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.وقال الملك المفدى:" يسرنا بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيساً لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية، أن نبعث لدولتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد.// انتهى //09:09ت م0054