عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس الوزراء في باكستان بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
الأربعاء 1443/9/12 هـ الموافق 2022/04/13 م واس
جدة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.
وقال الملك المفدى:" يسرنا بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيساً لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية، أن نبعث لدولتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد.
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