الخرطوم 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ترحيب الخرطوم بالقرار الذي أصدره فخامة الرئيس عبده منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي وتفويض كامل صلاحيات رئيس الجمهورية.ولفتت الانتباه إلى طرح الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وهيئة التنمية الحكومية" ايقاد" أربعة محاور لحل الأزمة السودانية.وتناولت إصدار رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث منطقة آبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان. وركزت على تدشين رابطة العالم الإسلامي بالخرطوم أمس مشروع السلال الرمضانية بالسودان وسط حضور كبير من الأسرة المستفيدة.ونقلت صحف السودان عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قوله إن التهديد بنشر المزيد من قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية سيؤدي إلى تصعيد خطير لا يمكن السيطرة عليه.// انتهى //09:22ت م0056