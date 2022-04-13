سيئول 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسسجلت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم 195755 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 15 مليونا و930 ألفا و644 إصابة.وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال الفترة نفسها 184 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 20 ألفا و34 حالة.// انتهى //09:28ت م0058