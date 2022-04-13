تونس 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون مشيرة إلى بحث الجانبين علاقات التعاون الثنائي إلى جانب التحولات المتسارعة والأزمات المتعاقبة وتأثيراتها الإقليمية والدولية.وتناولت اجتماع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي بوفد برلماني أوروبي يزور تونس حيث اطلعه على تطورات الوضع في تونس في ضوء الاستحقاقات المقبلة والإصلاحات.وتطرقت في الشأن المغاربي إلى استعراض المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سـتيفاني ولـيامز مع عدد من ناشطيي المجتمع الدولي في ليبيا جهود الوساطة الأخيرة التي قامت بها بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بشأن التوصل لقاعدة دستورية من شأنها أن تؤدي إلى إجراء انتخابات شاملة وعادلة وذات مصداقية في أقرب فرصة.وأخبرت صحف تونس عن إصابة العديد من الأشخاص في إطلاق نار بمترو الأنفاق في حي بروكلين بمدينة نيويورك.// انتهى //09:51ت م0061