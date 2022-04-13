القاهرة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتوجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتنسيق الكامل بين جميع أجهزة الدولة المعنية للوصول لأهداف الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، خاصة سرعة التعامل والاستجابة لمجابهة جميع أنواع الطوارئ والأزمات.وسلطت الضوء على أن مباحثات وزير الخارجية المصري سامج شكري الحالية في واشنطن تستهدف تكثيف التواصل والتشاور بين البلدين، ومواصلة تعزيز أُطر العلاقات الإستراتيجية المتميزة بينهما.ولفتت صحف الأربعاء الانتباه إلى أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا عدّت الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل مجلس النواب بشأن مقترح التعديل الدستوري الثاني عشر بـ "غير الدستورية"، معللة ذلك بأنها "صدرت بالمخالفة للإعلان الدستوري المؤقت".وأخبرت أن ٨٦ مستوطناً يهودياً متطرفاً نفذوا أمس اقتحامات للمسجد الأقصى عبر باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال،‬ فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مخيم جنين، في إطار تصعيده ضد سكانه.وتطرقت صحف القاهرة إلى أن منظمة التجارة العالمية توقعت بتراجع النمو في التجارة العالمية بنحو النصف العام الحالي ٢٠٢٢، بسبب الأزمة في أوكرانيا وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى مستوى يتراوح بين 3٫1٪ و3٫7٪ هذا العام.// انتهى //10:45ت م0063