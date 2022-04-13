إسلام آباد 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسأبزرت الصحف الباكستانية اليوم القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء الجديد شهباز شريف لتحسين أداء الحكومة ومعالجة الأزمة الاقتصادية.واهتمت بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يواصل تقديم المساعدات الإنسانية للمستحقين والمحتاجين في أنحاء مختلفة من باكستان.وتناولت صحف إسلام آباد تأكيد الصين موقفها للمحافظة على سياسة العلاقات الودية مع باكستان في ظل التغيرات السياسية الحالية في إسلام آباد.وسلطت الضوء على الوضع الأمني الداخلي، حيث قتل أربعة من رجال الشرطة وأصيب أربعة آخرون جراء هجوم شنته عناصر إرهابية على سيارة دورية للشرطة شمال غرب باكستان.وتناقلت في الشأن الإقليمي أنباء التوتر الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، إثر تجدد المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية شمال الضفة الغربية.// انتهى //11:15ت م0066