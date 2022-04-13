بكين 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسنمت الصادرات الصينية بشكل سنوي خلال شهر مارس الماضي مقارنة بالعام السابق بأكثر من التوقعات، رغم التداعيات الناجمة من تفشي جائحة كورونا.وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين اليوم أن الصادرات ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر14 في المئة سنويًا، في حين كانت التوقعات تشير إلى نموها بنسبة 13 في المئة، مشيرة إلى تراجع الواردات بنسبة 0.1 في المئة سنويًا، في حين كانت التوقعات تشير إلى نموها بنسبة 8 في المئة خلال مارس الماضي.وحققت الصين خلال الشهر الماضي فائضًا تجاريًا بقيمة 47.38 مليار دولار، خلافًا للتوقعات التي حددت الفائض بقيمة 22.4 مليار دولار.// انتهى //11:24ت م0068