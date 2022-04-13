بيروت 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بمواصلة الحكومة اللبنانية إجراءاتها في إعداد الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو، بالتزامن مع التحرك للبدء بإحالة الإصلاحات الواردة في خطة التعافي بمشاريع قوانين إلى المجلس النيابي.وتحدثت عن اندلاع مواجهات جديدة في شمال الضفة الغربية أمس، بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وسكان فلسطينيين في جنين.ولفتت صحف الأربعاء الانتباه إلى دعوة المستشار الألماني أولاف شولتس أمس، إلى تسريع مسيرة انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي المعطلة منذ سنوات.وأوردت صحف بيروت إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، أن الولايات المتحدة لديها معلومات موثوقة حول احتمال استخدام مواد كيميائية في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.// انتهى //11:41ت م0069