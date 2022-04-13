نابلس 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واساستشهد شاب فلسطيني من قرية كفر لاقف في قلقيلية اليوم ، وأصيب 17 آخرون بجروح مختلفة، بينهم حالة حرجة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس وبلدات بيتا وعوريف واللبن الشرقية.ونقلت مصادر فلسطينية إعلان وزارة الصحة الفلسطينية خبر استشهاد الشاب محمد حسن محمد عساف، وهو محامي هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة الغربية، بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال العدوان على مدينة نابلس صباح اليوم.من جانبه أفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن خمسة أشخاص أصيبوا بالرصاص الحي، وخمسة بالرصاص المطاطي، وشخص بحروق جراء إصابته بقنبلة غاز، إضافة إلى إصابة شاب برضوض بعد أن دعسته دورية احتلالية، فيما أصيب ثمانية آخرون بحالات اختناق خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط قبر يوسف.// انتهى //11:53ت م0074