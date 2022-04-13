مكة المكرمة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، كتاب معالم من الحرمين الذي تُرجم باللغات الخمس وهن (الأردية، والفارسية، والملاوية، والفرنسية، والإنجليزية).وتناول الكتاب معلومات عن الكعبة المشرفة والحجر الأسود والركن اليماني، وقفل ومفتاح الكعبة وكسوتها والميزاب والحطيم ومقام إبراهيم عليه السلام والشاذروان والصفا والمروة وصحن المطاف وبئر زمزم وأبواب المسجد الحرام ومراحل وأعمال توسعة وعمارة المسجد الحرام.وأكد معاليه حرص الرئاسة على إيصال رسالة الحرمين الشريفين بجميع اللغات لضيوف الرحمن .// انتهى //11:54ت م0075