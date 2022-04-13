الباحة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسنظّمت أمانة منطقة الباح، أمس لقاء بعنوان "الرقابة المجتمعية" ، ‏وذلك ضمن المشاركة المجتمعية للوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة، وإشراك مختلف القطاعات في ‏تحقيق التنمية المستدامة، بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات, وذلك بمسرح الأمانة.وأوضحت الأمانة أن الهدف من اللقاء الوصول "لمراقبين ‏أكثر، وأفكار جديدة ومبتكرة، وتعزيز الرقابة الذاتية" وذلك لتطوير ‏عمليات الرقابة البلدية ‏وإشراك شباب وشابات الوطن من المتطوعين بعد تأهيلهم وتدريبهم في ‏المسارات. ‏// انتهى //12:05ت م0076