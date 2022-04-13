عام / أمانة منطقة الباحة تُنظم لقاء "الرقابة المجتمعية"
الأربعاء 1443/9/12 هـ الموافق 2022/04/13 م واس
الباحة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واس
نظّمت أمانة منطقة الباح، أمس لقاء بعنوان "الرقابة المجتمعية" ، وذلك ضمن المشاركة المجتمعية للوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة، وإشراك مختلف القطاعات في تحقيق التنمية المستدامة، بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات, وذلك بمسرح الأمانة.
وأوضحت الأمانة أن الهدف من اللقاء الوصول "لمراقبين أكثر، وأفكار جديدة ومبتكرة، وتعزيز الرقابة الذاتية" وذلك لتطوير عمليات الرقابة البلدية وإشراك شباب وشابات الوطن من المتطوعين بعد تأهيلهم وتدريبهم في المسارات.
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12:05ت م
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