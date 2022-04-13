عام / أمانة منطقة الباحة تُنظم لقاء "الرقابة المجتمعية" ‏

الأربعاء 1443/9/12 هـ الموافق 2022/04/13 م واس
  • Share on Google+

الباحة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واس
نظّمت أمانة منطقة الباح، أمس لقاء بعنوان "الرقابة المجتمعية" ، ‏وذلك ضمن المشاركة المجتمعية للوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة، وإشراك مختلف القطاعات في ‏تحقيق التنمية المستدامة، بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات, وذلك بمسرح الأمانة.
وأوضحت الأمانة أن الهدف من اللقاء الوصول "لمراقبين ‏أكثر، وأفكار جديدة ومبتكرة، وتعزيز الرقابة الذاتية" وذلك لتطوير ‏عمليات الرقابة البلدية ‏وإشراك شباب وشابات الوطن من المتطوعين بعد تأهيلهم وتدريبهم في ‏المسارات. ‏
// انتهى //
12:05ت م
0076