الرياض 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واساستقبلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الطوارئ العام 81 حالة تعرضوا لحوادث سير خلال الأسبوع الأول من رمضان قبل وقت الإفطار.وأوضح استشاري الطوارئ الدكتور يزيد المطلق الذي وجّه نصيحته للسائقين بضرورة توخي الحذر في كل وقت خصوصًا وقت ما قبل الإفطار، مؤكداً أن طاقم الطوارئ الطبي والتمريضي والفني على أتم استعداد لاستقبال أي حالة طارئة في أي وقت .// انتهى //12:45ت م0079