جدة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسأنهت أمانة محافظة جدة إجراءات 65% من معاملات المنح السكنية المجازة سابقًا لـ 16 مخططًا في طيبة شمال شرق المحافظة لمن سبق صدور قرارات التخصيص لهم، وذلك من إجمالي 13,211 أرضاً سكنية مفرجة تُقدر مساحتها الإجمالية بنحو 39 مليون م2 .وبيّنت الأمانة أنه تم الانتهاء من إجراءات التعويض عن 643 قطعة سكنية تأثرت بحدود الأرض الإصلاحية للمخطط 599/ج/س ومخطط 600/ج/س، وجار استكمال إصدار قرارات التعويض للقطع المقترحة في المخطط البديل 611/ ج /س.ويأتي ذلك إنفاذًا للأمر السامي الكريم والقاضي بالموافقة على استئناف استكمال إجراءات المنح السكنية في طيبة، لمن سبق صدور قرارات التخصيص لهم، وستُسهم هذه المخططات في توفير قطع أراضٍ سكنية، في الوقت الذي تشهد فيه محافظة جدة أعمال تطوير وإزالة الأحياء العشوائية المُقدرة مساحتها بنحو 32 مليون م2 .// انتهى //12:46ت م0080