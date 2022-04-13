عمّان 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم دعوات المتطرفين المحرضة على تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى، محذرة من السماح لهم بالقيام بممارسات تنتهك حرمة المسجد بوصفه مكان عبادة خاص بالمسلمين.وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير هيثم أبو الفول، ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق إمكانية وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، خصوصًا خلال شهر رمضان المبارك.وعدّ اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية انتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللقانون الدولي، داعيًا إلى ضرورة وقف كل الإجراءات الاستفزازية والأحادية التي من شأنها أن تؤدي إلى تأجيج الصراع وتغذي ثقافة الكراهية والعنف.// انتهى //12:51ت م0081