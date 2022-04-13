جنين 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ستة فلسطينيين من محافظة جنين.وذكرت مصادر أمنية ومحلية في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بلدة قباطية، وكفر راعي، وجبع، بعد اقتحامها منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتهما، فيما اعتقلت ثلاثة آخرين بعد اقتحامها الحي الشرقي من مدينة جنين، ومداهمة منازل ذويهم والعبث بمحتوياتها، وسط مواجهات عنيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.// انتهى //12:57ت م0085