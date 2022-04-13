مكة المكرمة 12 رمضان 1443هـ الموافق 13 أبريل 2022م واساستحدثت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المكتبات والبحث العلمي عدداً من المجالات المتخصصة في التنظيم الإداري المتميز، والارتقاء بمستوى الخدمات، والحرص على الجودة في الأداء، والانتقاء الدقيق للكتب، وتوفيرها في مكتبات الحرم المكي الشريف، حيث تعد المكتبة من أبرز ما تشرف عليه الوكالة، ومن أقدم وأهم المكتبات بالعالم الإسلامي، ووجهةً دائمة لطلاب العلم .وتحوي مكتبة المسجد الحرم المكي الشريف عدداً من الإدارات، هي: إدارة الخدمات المكتبية، وإدارة خدمات الباحثين، وإدارة الصحف والدوريات، وإدارة الطباعة والأرشفة، وإدارة الشؤون الفنية، وإدارة المكتبات الخاصة والإهداء، وإدارة الترجمة بالمكتبة، وإدارة المكتبة الرقمية الذكية، ومركز المخطوطات وغيرها من الإدارات .وتعمل إدارة الترميم والتجليد في ثلاث وحدات هي: وحدة التجليد، ووحدة التعقيم، ووحدة الترميم؛ حيث تقوم على صيانة الكتب والصحف والدوريات والمخطوطات ومختلف محتويات المكتبة وتعقيمها وترميمها وتجليدها من أجل المحافظة الدائمة عليها .وزوّدت إدارة الترميم والتجليد بأحدث الأجهزة، لا سيما في عملية التعقيم، فهناك جهاز خاص يعمل على طبقة الأوزون، وكذلك جهاز يعمل بالبخار لفك الكتب القديمة والمتحجرة بواقع 30 كتاباً في الساعة، إضافةً إلى تغليف الكتب والإهداءات المقدمة من المكتبة .// انتهى //13:03ت م0087