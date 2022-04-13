الرياض 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسأطلقت الشركة الوطنية للإسكان "NHC" مشروعاً سكنياً جديداً، "النرجس فيو2"، لمستفيدي برنامج "سكني" في مدينة الرياض، ضمن المشاريع تحت الإنشاء التي تطورها الشركة شمال الرياض بالشراكة مع القطاع الخاص ويشرف على تنفيذها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي".ويُوفّر المشروع الجديد 490 وحدة سكنية متعددة المساحات والتصاميم تلائم جميع احتياجات الأسر السعودية امتداداً لنحو 5 آلاف وحدة سيتم إطلاقها تباعاً خلال شهر أبريل الجاري.ويأتي مشروع "النرجس فيو2" الذي تطوره شركة عبدالرحمن الراشد امتداداً للجهود المبذولة لزيادة المعروض العقاري السكني وتوفير الحلول السكنية والتمويلية المستدامة عبر بناء الأنظمة والتشريعات، لزيادة نسبة تملّك الأسر السعودية إلى 70% بحلول2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان.ويتميز مشروع "النرجس فيو2" الذي يمتد على مساحة تتجاوز 112 ألف م2، ويضم 490 وحدة تتنوع بين الفلل والتاون هاوس بتصاميمه العصرية ونماذجه المتنوعة بأقساط شهرية ميسرة، ويوفر تصاميم نموذجية وفق أعلى المعايير بمساحات تتراوح بين 200 -395م2 للوحدة، كما يأتي ضمن عدد من المشاريع التي تحتضنها مدينة الرياض وتوفر نحو 35 ألف وحدة سكنية ضمن 27 مشروعاً تحت الإنشاء.ويُعد المشروع امتدادًا لجهود "الوطنية للإسكان" لتوفير مجتمعات حيوية ذات طابع حضاري بتصاميم مميزة وعصرية، ضمن خطط التوسع المستمر لزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية التي تناسب احتياجات الأسر السعودية وقدراتهم الشرائية بهدف رفع نسبة تملك المسكن الأول للأسر، وتعمل الشركة حاليًا على تطوير العديد من المشاريع والضواحي في المملكة وتوفر معايير جودة الحياة والمرافق المتكاملة في مواقع إستراتيجية.ويمكن الاطلاع على تفاصيل الوحدات إلكترونياً عبر موقع وتطبيق "سكني" ضمن خطوات سهلة واستحقاق فوري دون انتظار بزيارة الرابط https://sakani.sa/، أو الاتصال على المركز الموحد لخدمة المستفيدين 199090، أو زيارة مركز سكني الشامل في الرياض.// انتهى //14:05ت م0098