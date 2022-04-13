موسكو 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسسجلت روسيا 11754 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18 مليونًا و30 ألفًا و579 إصابة.وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم أنه سجّل 267 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 372 ألفًا و512 وفاة، مضيفاً أن عدد المتعافين وصل إلى 17 مليونًا و299 ألفًا و263 حالة، بعد تسجيل 28135 حالة تعاف جديدة.// انتهى //14:10ت م0100