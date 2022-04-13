بغداد 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسأطلقت القوات العراقية عملية "المطرقة الحديدية" الأمنية في محافظة كركوك والمناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين لتجفيف منابع الإرهاب.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أن العملية التي تشارك فيها قطعات من جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة في الجيش العراقي، بإسناد من قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش، تهدف إلى تفتيش وادي الشاي ووادي أزغيتون في محافظة كركوك والمناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين؛ لتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي وتطهير الأراضي.// انتهى //14:22ت م0103