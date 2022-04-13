جيزان 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الدكتور عادل بن عبده عريشي، بمناسبة تعيينه.ونوّه سموه بالجهود والخدمات المقدمة ودور الهيئة الرائد في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى، إضافة إلى تعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية وتنفيذها للبرامج التطوعية والأعمال الإنسانية.وأشار سموه إلى أهمية تلبية احتياجات المنطقة من الخدمات التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر السعودي، والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع، وتأهيل الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لتقديم الخدمات الإسعافية للحالات الطارئة والمرضية .// انتهى //14:43ت م0107