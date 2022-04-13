البيرة - طوباس 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أسرين محررين من البيرة وطوباس.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في البيرة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد القاضي بعد أن داهمت منزله وفتشته في مدينة البيرة، فيما اعتقلت وحدات خاصة لقوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد أبو دواس، بعد مداهمة منزل ذويه في مدينة طوباس.// انتهى //14:43ت م0108