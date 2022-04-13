مسقط 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسأغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم على ارتفاع، بمقدار 5ر26 نقطة، ما نسبته 62ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 28ر4274 نقطة.وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و617 ألفًا و325 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 19 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4 ملايين و466 ألفًا و518 ريالًا عُمانيًّا.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 094ر0 في المئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب من 38ر22 مليار ريال عُماني.// انتهى //14:47ت م0109