كوتونو 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسقتل خمسة جنود من بنين في هجوم بعبوة ناسفة قرب محمية باند جاري شمال غرب البلاد القريبة من الحدود مع بوركينا فاسو.وأوضحت مصادر محلية أن الهجوم جرى بعبوة ناسفة استهدفت رتلا عسكريا قبل أن يطلق المهاجمون النار على الجنود ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.وتشهد المناطق الحدودية الشمالية من بنين هجمات متكررة لمسلحين ويعد هذا الهجوم الثالث في المنطقة منذ بداية هذا العام.// انتهى //15:56ت م0144