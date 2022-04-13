مكة المكرمة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واستترجم إدارة الترجمة التخصصية برئاسة شؤون الحرمين، خطب الجمعة بالمسجد الحرام باللغات العالمية، لتحقيق عدة أهداف، منها تسخير وسائل الإعلام وسبل الاتصال والتقنية الحديثة، ونشر تعاليم الإسلام وقيمه، وإبراز الصورة المشرقة وإيصال الرسائل السامية للحرمين الشريفين، مما يسهم في مواكبة أهداف رئاسة شؤون الحرمين الإستراتيجية .وأوضح مدير إدارة الترجمة التخصصية فادي حجازي، أن ما تسعى إليه الإدارة يوائم في مخرجاته مستهدفات الرئاسة وذلك لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.من جهته أكد وكيل إدارة الترجمة التخصصية علي باسكران، أن الجهود المبذولة قد تكللت بالنجاح خلال العشر الأولى من الشهر الفضيل .// انتهى //15:57ت م0145