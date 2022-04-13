سكاكا 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسعقدت الغرفة التجارية بالجوف أمس، الجمعية العمومية للعام المالي 2021 م، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور حمدان السمرين وأعضاء مجلس الإدارة ومجموعة من رجال وسيدات الأعمال، بمشاركة ممثل اتحاد الغرف السعودية مساعد الأمين العام لشؤون الغرف واللجان الوطنية حمود الربعي.واستعرض الدكتور السمرين خلال كلمته أبرز توجهات مجلس إدارة الغرفة في دعم وتطوير أعمالها، متناولًا تقرير أعمال العام الميلادي 2021 حيث قدمت الغرفة ما يزيد عن 30 ألف خدمة، والمصادقة على التقرير السنوي لفعاليات الغرفة للعام الماضي والميزانية لعام 2021 م والموازنة التقديرية للعام 2022 م وترشيح مكتب محاسب قانوني لعام 2021.// انتهى //15:58ت م0146