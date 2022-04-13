بيشة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسنفّذت إدارة طب الأسنان بصحة بيشة أكثر من 45 ألف موعد عبر تطبيق موعد، كما قدّمت 38,421 إجراءً علاجياً في العيادات الأولية والمستشفيات وذلك خلال الربع الأول من عام 2022م.وأوضحت "صحة بيشة" أن عدد المستفيدين من حشوات الأسنان بلغ 25,000 مستفيد، وعدد مستفيدي الإجراءات العلاجية في جراحات الأسنان والخلع 3526 مستفيد ، كما بلغ عدد إجراءات التركيبات الثابتة والمتحركة 2077 إجراء علاجي، وبلغ عدد إجراءات تقويم الأسنان 2325 إجراء، وعدد إجراءات أسنان أطفال 4740 إجراء، وعدد المستفيدين من جراحة اللثة 753 مستفيداً.// انتهى //16:01ت م0147