الرياض 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسحققت 110,387,000 عملية نقاط البيع في المملكة خلال الفترة من 3 أبريل حتى 9 أبريل 2022م، 9,639,991,000 ريال، مقابل 14,051,493,000 ريال عن نفس الفترة السابقة.ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 5,150,000 بقيمة 956,931,000 ريال، وبلغت عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 990,000، بقيمة 321,513,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 71,000 بقيمة 96,556,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 713,000 بقيمة 252,001,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 10,548,000 بقيمة 611,753,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 6,433,000 بقيمة 685,792,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 957,000 بقيمة 323,903,000 ريال، وبلغت عدد العمليات في الفنادق 393,000 بقيمة 253,422,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 904,000 بقيمة 75,939,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 184,000 بقيمة 201,546,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 12,777,000 ، بقيمة 1,019,761,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 1,800,000 ، بقيمة 249,624,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 22,727,000، بقيمة 897,207,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 29,163,000 ، بقيمة 1,521,526,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 441,000 بقيمة 104,893,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 1,691,000 ، بقيمة 557,750,000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 15,445,000 ، بقيمة 1,509,874,000 ريال.وعلى مستوى مناطق المملكة بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 29,391,000 بقيمة 2,934,736,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 5,344,000، بقيمة 549,097,000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 4,874,000 ، بقيمة 366,537,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 2,416,000، بقيمة 174,701,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 2,017,000، بقيمة 154,375,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 1,646,000، بقيمة 117,782,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 2,711,000 ، بقيمة 233,748,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 2,525,000 ، بقيمة 289,152,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 5,400,000 ، بقيمة 536,697,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 15,701,000 ، بقيمة 1,525,867,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 38,363,000 بقيمة 2,757,298,000 ريال.//انتهى//16:04ت م0149