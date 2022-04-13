بريدة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم، مركز السياحة العلاجية بمحافظة عنيزة ، الذي يأتي انطلاقا من استراتيجية التوازن التنموي بالمنطقة ، وتفعيلا لدور لجنة الصحة والعمل الاجتماعي بمجلس منطقة القصيم.وأوضح سموه أن مركز السياحة العلاجية سيكون تحت مظلة لجنة الصحة والعمل الاجتماعي بإمارة القصيم ، لتكون معنية في شؤون العمل الصحي في هذا المركز ، مشيرا الى أن محافظة عنيزة لديها بنية أساسية كبيرة ، كونها تضم مراكز انسانية وتاهيلية ، وتمتلك مقومات بوجود أكبر حديقة صحراوية في منتزه الغضا ، وإمكانية اقامة منتجع كبير فيها ، ووجود بحيرة العوشزية وإمكانية الاستفادة منها في جانب السياحة العلاجية.وقال : إنه من خلال السياحة العلاجية سيتم التركيز على شقين لتفعيل دور التأهيل وزيادة النشاط في هذا الجانب ، والاستفادة من المنتجعات السياحية للاستجمام والرياضة "، كاشفاً سموه عن السعي إلى وضع خارطة طريق لجذب تحالفات صحية لإنشاء منتجعات فندقية للسياحة العلاجية ، لتكون مهيأة للمستفيدين الراغبين في قضاء أوقات ممتعة في منتجات تتوفر فيها النزل السياحية والملاعب والمسابح.وأكد أن مركز السياحة العلاجية سيكون داعماً لجميع المستثمرين في مجال السياحة العلاجية وتذليل كافة الصعوبات لتحقيق الأهداف المنشودة ، وهذا أحد مستهدفات جودة الحياة انطلاقا من رؤية المملكة 2030 ، مشيرا الى أنه قد تم تشكيل فريق عمل لمتابعة مركز السياحة العلاجية برئاسة محافظ عنيزة ، وعضوية عدد من الجهات التي ستقوم برفع تقارير نصف شهرية عن أداء عملهم .وكان سمو أمير القصيم قد رأس اجتماعا اليوم لاستعراض مقومات السياحة الصحية والاستشفائية بالمنطقة ، وما تضمه من بنية تحتية ومدن طبية متكاملة.حضر التدشين وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ، والوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة القصيم عسم الرمضي ، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمنطقة.// انتهى //16:07ت م0152