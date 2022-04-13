الرياض 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسأعلنت "الوطنية للإسكانNHC" عن اكتمال حجز المرحلة الأولى من مشروع "النرجس فيو2" الواقع شمال الرياض من قِبل مستفيدين برنامج سكني، وذلك خلال ساعة واحدة من إطلاقه على موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني، وكذلك مركز سكني الشامل، مؤكدة استمرارها في طرح المزيد من المشاريع ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة وإتاحتها للحجز ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بهدف رفع نسبة تملك المسكن الأول للأسر السعودية وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.ويتميز مشروع "النرجس فيو2" الذي يمتد على مساحة تتجاوز 112 ألف م2، ويضم 490 وحدة تتنوع بين الفلل والتاون هاوس بتصاميمه العصرية ونماذجه المتنوعة بأقساط شهرية ميسرة، فيما تتراوح مساحات الوحدات بين 200 -395م2 للوحدة، كما يأتي المشروع ضمن عدد من المشاريع التي تحتضنها مدينة الرياض والتي توفر نحو 35 ألف وحدة سكنية ضمن 27 مشروعاً تحت الإنشاء.ويُعد المشروع امتدادًا لجهود "الوطنية للإسكانNHC" لتوفير مجتمعات حيوية ذات طابع حضاري بتصاميم مميزة وعصرية، ضمن خطط التوسع المستمر لزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية التي تناسب احتياجات الأسر السعودية وقدراتهم الشرائية بهدف رفع نسبة تملك المسكن الأول للأسر، وتعمل الشركة حاليًا على تطوير العديد من المشاريع والضواحي في المملكة توفر معايير جودة الحياة والمرافق المتكاملة في مواقع إستراتيجية.ويوفر تطبيق "سكني" للأجهزة الذكيّة، العديد من الخدمات والتسهيلات التي من شأنها تمكين المستفيدين من الحصول على الخيار السكني المتوافق مع رغباتهم وقدراتهم بكل سهولة ويسر، مثل التسجيل الإلكتروني ومعرفة حالة الاستحقاق فورياً للأسر التي تنطبق عليها شروط الدعم السكني، الاختيار الإلكتروني الفوري للوحدات السكنية دون الحاجة إلى الانتظار، استعراض الخيارات والمشاريع وتفاصيلها من حيث مواقعها ونماذجها وأسعارها، والتسجيل في المستشار العقاري للحصول على العروض التمويلية على المشاريع واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وحجز واختيار الأراضي المجانية وتوقيع العقود إلكترونياً، وغيرها من الخدمات الأخرى.// انتهى //16:08ت م0153