الرياض 12 رمضان 1443 الموافق 13 ابريل 2022 واسقدّم مركز دعم المهارات الطلابية (نجاح)، التابع لعمادة شؤون الطالبات، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم سلسلة من البرامج والورش التدريبية بهدف تنمية المعارف والمهارات الإبداعية ونشر المعرفة الرقمية والقيادية للطالبات وخريجات الجامعة.وأقام المركز عددًا من البرامج والورش التدريبية بالتعاون مع أكاديمية الحوار الوطني للتدريب، ضمن برنامج جدارات جيل الرؤية منها: دورة تسويق المشروع، الذي يهدف إلى بناء صورة منهجية عن معنى التسويق، وأن تصل المتدربة إلى المرحلة الفاصلة لنشر وتكوين صورة ثابته لدى المشتري عن العلامة التجارية الخاص بها بأساليب متميزة وخطوات مدروسة، إضافةً إلى دورة التقويم الذاتي، بهدف تمكين الطالبات من تحديد نقطة الانطلاق في بناء وتنفيذ خطط التقويم الذاتي؛ وذلك لرفع الوعي التقني ونشر المعرفة الرقمية لديهن بما يسهم في تأهيلهن لسوق العمل.كما نفّذ برنامجاً في التحول الرقمي بالمملكة وفرص العمل؛ بهدف التعرّف على المفاهيم الأساسية حول التحول الرقمي، وكيفية قياسه ومعرفة أهم مؤشراته وإنجازاته.يُشار إلى أنّ مركز دعم المهارات الطلابية، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، يقدم ورش وبرامج تدريبية معتمدة للطالبات والخريجات؛ بهدف تزويدهن بالقيم والمهارات اللازمة لتحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية.//انتهى//16:08ت م0154