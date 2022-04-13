جدة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسضبطت أمانة محافظة جدة ، كميات من اللحوم الفاسدة قدرت بنحو 13 طنًا ، بجانب ضبط 2 طن من الكنافة الفاسدة - مجهولة المصدر- داخل معمل مخالف استغلته عمالة مخالفة لإعداد وتحضير "عجين الكنافة.وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية ضبطت اللحوم داخل منزل شعبي بحي "الأجواد" معد لتخزين وتجهيز اللحوم مجهولة المصدر وسط بيئة عشوائية تفتقر للاشتراطات الصحية ، وجرى مصادرة وإتلاف الكمية التي قدرت بـ 13 طنًا من اللحوم.// انتهى //16:16ت م0156