الرباط 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسأعلن صندوق الأوبك للتنمية الدولية عن منح قرض بقيمة 100 مليون دولار للمغرب، لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي الممول بشراكة مع البنك الدولي.وأوضح الصندوق أن اتفاقية هذا القرض وُقعت مؤخرا مع المملكة المغربية للمساعدة على بناء قطاع مالي شامل كجزء من الجهود الواسعة لتحديث اقتصاد البلاد والاسهام في تعافيه للفترة ما بعد جائحة كورونا.وسيشمل هذا القرض من جهة أخرى ضمان تنويع مصادر التمويل والدفع للأفراد، وكذلك للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، وتمويل الإصلاحات لمساعدة المقاولين الرقميين والمقاولات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الفرص الاقتصادية، مع تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء وحاملي الشهادات.// انتهى //16:56ت م0162