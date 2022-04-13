مكة المكرمة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واستكثف وكالة التفويج وإدارة الحشود بالمسجد الحرام جهودها وفق الخطط التي جرى إعدادها لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك داخل المسجد الحرام وأدواره والسطح والبدروم, وتفويج المصلين إلى المصليات المخصصة لهم والحرص على عدم الجلوس في جميع المشايات الرئيسة والفرعية.وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أن عدد المصليات التي وُجه إليها 36 مصلى متوزعة على البدروم 4 مصليات, الدور الأرضي 4 مصليات , الدور الأول 9 مصليات , السطح 6 مصليات, التوسعة الدور الأرضي 4 مصليات, التوسعة الدور الأول 6 مصليات, سطح المسعى 3 مصليات حيث في حال امتلاء المصليات توجيه المصلين إلى مصليات التوسعة السعودية الثالثة ومصليات الساحات.// انتهى //16:57ت م0163