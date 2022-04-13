المدينة المنورة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسأنهت أمانة منطقة المدينة المنورة أعمالها الإنشائية لمشروع حديقة الوادي المبارك ، الذي أنشئت على مساحة تتجاوز الـ20 ألف متر مربع ، والذي يهدف إلى دعم وتنمية الشباب والشابات ملاك عربات الأطعمة المتنقلة، بالإضافة إلى تحقيق توجه الأمانة لتهيئة البنية التحتية في الساحات والمواقع المخصصة لممارسة هذا النشاط بما يحقق الجدوى الاقتصادية لملاكها.وتضم الحديقة التي تقع غرب المدينة المنورة على امتداد طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 20 موقعاً مخصصاً للعربات المتنقلة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تشمل تهيئة مواقع على مساحة تزيد عن 3 آلاف متر مربع مخصصة للألعاب الحركية الترفيهية للأطفال بمجموع 28 لعبة ، وكذلك تنظيم مسار لممارسة رياضة الدراجات الهوائية بطول 400 متر، وتجهيز 80 موقفاً لسيارات زوار الحديقة، إلى جانب توزيع الإضاءات هندسياً من خلال 45 عامود إضاءة بتقنية الـ LED الموفرة للطاقة .كما عكفت أمانة المدينة المنورة على زراعة مسطحات خضراء بإجمالي 1500 متر مربع وزراعة 196 شجرة بهدف رفع مستوى جودة الحياة.//انتهى//16:57ت م0165