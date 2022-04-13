نيروبي 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي أحمد قطان، اليوم، معالي وزيرة الخارجية في جمهورية كينيا راشيل أمامو، وذلك خلال زيارته الرسمية للعاصمة الكينية نيروبي.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، وتطلع الجانبان إلى دفع العلاقات المشتركة نحو آفاق أرحب بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.كما ناقش الجانبان مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأعلنت وزيرة خارجية جمهورية كينيا، دعم بلادها لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدنية الرياض.وأوضحت في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، أن بلادها تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وذلك من منطلق العلاقات المتميزة بين البلدين.من جهته عبر المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم.// انتهى //17:15ت م0167