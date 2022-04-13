الرياض 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (456,000) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة في مكائن ومعدات وقطع غيار مصاعد، والقبض على مستقبليها، (3) مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية السورية، ومواطنان، في محافظة جدة ومدينة الرياض، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.وأكد النجيدي أن وزارة الداخلية بقطاعاتها الأمنية كافة، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مستمرة في التصدي لكل من تسول له نفسه استهداف المملكة وشبابها بالمواد المخدرة.// انتهى //17:29ت م0168