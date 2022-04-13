بيروت 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسأغلق مؤشّر "بلوم إنفست" لتداول الأسهم والأوراق المالية في بورصة بيروت اليوم على تراجع بنسبة 0.69%، أي ما يعادل 1.75 نقطة، ليغلق عند مستوى 993.34 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 24 ألفاً و707 أسهم، بقيمة 830 ألفاً و368 دولاراً أمريكياً، نُفّذت من خلال 21 صفقة.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 10 ملايين و239 ألف دولار، مقارنة بـ 10 ملايين و310 آلاف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:29ت م0169