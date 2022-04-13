الرياض 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واساستقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، في مقر التحالف بالرياض، سفير جمهورية غينيا ـ بيساو لدى المملكة العربية السعودية السفير دينو سيدي.واستمع السفير سيدي خلال اللقاء عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري)، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف، كما استمع السفير لشرح مفصّل لآخر الإحصاءات والأرقام والمعلومات المعنية بالأعمال الإرهابية المختلفة من خلال غرفة الموقف.وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب فما يتعلق بمحاربة آفة الإرهاب والقضاء عليه متشاركاً مع المنظمات والتحالفات الدولية والتي تُعنى بمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف العنيف، والدور الكبير والريادي الذي تقوم عليه المملكة العربية السعودية في دعم هذا التحالف، وكل ما من شأنه قطع دابر الإرهاب والجماعات الإجرامية.وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي وجمهورية غينيا بيساو في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب في المجالات المختلفة ونبذ العنف والتطرف.// انتهى //17:30ت م0170