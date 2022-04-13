جدة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسالتقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، اليوم، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وذلك في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة.وأكد نائب وزير الخارجية خلال اللقاء على الاهتمام الذي توليه المملكة لمنظمة التعاون الإسلامي، لتحقيق أهدافها السامية في خدمة قضايا العالم الإسلامي.من جهته، أشاد الأمين العام للمنظمة بالدور الكبير والفاعل الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في تعزيز العمل الإسلامي المشترك وخدمة قضايا العالم الإسلامي، كما ثمن الدعم المستمر والسخي والتسهيلات التي تقدمها المملكة، دولة المقر، لمنظمة التعاون الإسلامي لتمكينها من أداء مهامها.كما استعرض اللقاء جملة من القضايا التي تهم العالم الإسلامي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:39ت م0171