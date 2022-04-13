بيروت 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في السراي الحكومي بوسط بيروت اليوم بسفير دولة الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي.ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، جدّد الرئيس ميقاتي خلال اللقاء تأكيد متانة العلاقات بين لبنان والكويت، شاكرا لدولة الكويت أميراً وحكومة وقوفها الدائم إلى جانب لبنان، ومساعيها وجهودها لعودة العلاقات اللبنانية- الخليجية إلى صفائها وحيويتها.وقال السفير القناعي في تصريح له عقب الاجتماع: "تباحثتُ مع الرئيس ميقاتي في العلاقات الثنائية والشؤون التي تهم البلدين ، وأعربت له عن تمنيات القيادة السياسية في الكويت ومعالي وزير الخارجية بأفضل العلاقات مع لبنان وبمستقبل مشرق -إن شاء الله- وبأفضل الأوضاع مع لبنان ، وسنرى -إن شاء الله- هذا البلد بحال أفضل ومستقبل أفضل.وردّاً على سؤال عن استكمال المبادرة الكويتية قال: "إن عودة العلاقات الدبلوماسية وعودة السفراء مؤشر على نجاح هذه المبادرة، وإن الطرفين في لبنان وفي الخليج قد توصلا إلى اتفاق مشترك بأن التاريخ والمصير اللذين يجمعهما هو أعلى وأهم من كل شيء، وإن شاء الله يكون ما حدث غيمة عابرة، وستؤدي عودة السفراء إلى مزيد من التقارب والتعاون".// انتهى //17:41ت م0173