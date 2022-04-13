جدة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا اليوم، بجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اطمأن خلاله على صحته، وتمنياته - أيده الله - الصادقة بدوام العافية لجلالته.وقد عبر جلالة ملك الأردن عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على سؤاله ومشاعره الأخوية الصادقة.// انتهى //17:46ت م0174