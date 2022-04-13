عام / خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بملك الأردن
الأربعاء 1443/9/12 هـ الموافق 2022/04/13 م واس
جدة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واس
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا اليوم، بجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اطمأن خلاله على صحته، وتمنياته - أيده الله - الصادقة بدوام العافية لجلالته.
وقد عبر جلالة ملك الأردن عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على سؤاله ومشاعره الأخوية الصادقة.
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17:46ت م
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