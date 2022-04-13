الخرطوم 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسالتقى وفد المجلس الرئاسي للجبهة الثورية -برئاسة عضو مجلس السيادة السوداني الدكتور الهادي إدريس- بسفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى السودان اليوم بالخرطوم .وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم روبرت فان دن دوول عقب اللقاء: إنه تم الاستماع إلى مبادرة الجبهة الثورية -أحد أطراف اتفاق جوبا لسلام السودان- بشأن حل أزمة السودان.وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يقف دائما إلى جانب السودان ومساندته في عملية التحول الديموقراطي ، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في الحوار مع كل الأطراف السودانية للوصول إلى وفاق شامل.// انتهى //17:48ت م0175