المدينة المنورة 12 رمضان 1443هـ الموافق 13 ابريل 2022م واسوفرت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أكثر من 10 باصات مجهزة بأفضل الخدمات ويستفيد من هذه الخدمة أكثر من 1200 طالب يتم نقلهم من الجامعة إلى المسجد النبوي يومياً وبشكل مجاني.كما وفرت الجامعة للطلاب ذوي الإعاقة وسائل النقل المناسبة لوضعهم الصحي لنقلهم إلى المسجد النبوي وتخصيص سائق لهم في نفس زمن نقل الطلاب الآخرين، حيث تقوم إدارة النقل بالجامعة الاسلامية بتنظيم بعض الرحلات داخل المدينة وخارجها مثل الرحلات الدينية والترفيهية والرياضية والمواقع التاريخية.//انتهى//17:50ت م0176