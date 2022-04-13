الباحة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسأطلقت محافظة بلجرشي فعاليات "قناديل رمضانية" التي تنظمها لجنة التنمية الأهلية بهدف إحياء ليالي رمضان في سوق السبت، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والأهلية في المحافظة.ويعدّ سوق "السبت" بمحافظة بلجرشي من أشهر أسواق المنطقة الذي يعود تاريخه إلى ما يزيد عن مئة عام، ويقع في مكان متسع من الأرض تحيط به الدكاكين الصغيرة المخصصة لبيع القماش والحُلي والعطور ولوازم النساء، إلى جانب بيع الجنابي والسكاكين، فيما لا يزال السوق يقام في موعده من كل أسبوع.ويعرض السوق -الذي يرتكز على الباعة من أهالي المحافظة إلى جانب توافد العديد من الباعة من مختلف محافظات المنطقة ومن خارجها- منتجاتهم المختلفة من الفواكه والخضروات والعسل والسمن والتمر والأواني النحاسية القديمة ومستلزمات النساء من حُلي وملابس ومشغولات يدوية، إلى جانب بيع وعرض أنواع من الطيور والماشية المختلفة.كما يجد الزائر بائعي الكادي والريحان الذين لا يجدهما سوى في هذه الأسواق، ويتمتع الكادي والريحان بإقبال كبير؛ لرائحته العطرة التي كانت تستخدم كرائحة طيبة لتعطير الملابس في السابق، إلى جانب تجار السمن والعسل البلدي الذين يعرضون أجود أنواع السمن والعسل في هذا السوق.وأوضح رئيس لجنة التنمية ببلجرشي أحمد الغامدي أن مدة الفعالية 35 يوماً, حيث ضمّت العديد من البرامج والأنشطة الرياضية, إضافة إلى مشاركة 90 أسرة من الأسر المنتجة بمختلف النشاطات, حيث يهدف المهرجان إلى إتاحة الفرصة للطاقات الشابة لعرض منتجاتها في السوق، والتعريف بالمنتجات القديمة والشعبية.//انتهى//19:13ت م0180