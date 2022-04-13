إسلام آباد 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسرحّبت إسلام آباد بتأكيد الولايات المتحدة حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية طويلة الأمد مع باكستان.وقال متحدث باسم الحكومة الباكستانية في بيان نشرته وكالة الأنباء الباكستانية اليوم: لقد لاحظنا التعليقات التي أدلى بها البيت الأبيض بشأن تولي شهباز شريف منصب رئاسة وزراء باكستان، وإن الحكومة الباكستانية ترحّب بتلك التعليقات الإيجابية التي تؤكد رغبة الولايات المتحدة في بناء علاقات طويلة الأمد مع باكستان.وأضاف أن الحكومة الجديدة في باكستان ترغب في المشاركة البنّاءة والإيجابية مع الولايات المتحدة لتعزيز الأهداف المشتركة للسلام والأمن والتنمية في المنطقة.وذكر أن باكستان تتطلع إلى تعميق هذه العلاقة المهمة على أساس مبادئ المساواة والمصلحة المتبادلة والمنفعة المتبادلة.وكانت السكرتيرة الإعلامية للبيت الأبيض جين بساكي قد قالت: "إننا نقدّر تعاوننا طويل الأمد مع باكستان، ونرى دائمًا أن باكستان مزدهرة وديمقراطية مهمة لمصالح الولايات المتحدة، ويبقى ذلك دون تغيير بغض النظر عن هوية القيادة.// انتهى //19:15ت م0181